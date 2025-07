Cassano: "Tudor sa quello che vuole. La Juventus può dare veramente fastidio al Napoli"

Antonio Cassano è tornato a parlare della Serie A. Nel consueto appuntamento con Viva El Futbol sui canali Twitch, l'ex fantasista di Roma, Inter, Milan, Sampdoria e Real Madrid ha voluto ribadire il suo pensiero riguardo alla Juventus: "Ho sempre detto che i bianconeri avrebbero dovuto fare due anni di contratto a Igor Tudor. Si è guadagnato la fiducia dei ragazzi che l’hanno seguito, ha raggiunto il quarto posto e conosce l’ambiente".

Cassano usa parole al miele per il tecnico della Vecchia Signora, promuovendolo a pieni voti: "Sono convinto che farà molto bene, la Juventus sarà una di quelle squadre che l’anno prossimo può dare veramente fastidio al Napoli. Tudor - spiega - sa quello che vuole, sa allenare, fa un calcio che a me piace, aggressivo, non di contenimento, attaccano in tanti... La Juve ha fatto una scelta giustissima per me".

Infine consiglia il Napoli sul mercato, individuando il calciatore ideale per Antonio Conte e per i partenopei: "Andrei a prendere un altro giocatore fenomenale che si sa anche sacrificare e conosce il campionato italiano. Parlo di Lookman, sarebbe un acquisto clamoroso. Corre, segna, fa assist, viene allenato da uno come Gasperini. Andrei dall'Atalanta e gli verserei i soldi che vogliono".