Playoff serie C, domani Renate-Padova. Mandorlini: "Avversario da rispettare, noi siamo pronti"

Alla vigilia della gara con il Renate, gara d'andata dei playoff di serie C, il tecnico del Padova Andrea Mandorlini ha risposto alle domande dei cronisti: "Non ci saranno sicuramente Nicastro in seguito ad un risentimento, si è riacutizzato un problema avuto in precedenza oltre a Curcio alle prese con un problema alla caviglia e per questo motivo non si è allenato. Germano ha avuto dei problemi ma contiamo di recuperarlo mentre Ronaldo lo porteremo con noi quindi sarà a disposizione. Avremo anche un attaccante della Primavera, dispiace per i giocatori che sono rimasti fuori compreso Santini. Dovremo giocare anche per loro".

Sulla gara di domani contro il Renate si esprime così : "Affrontiamo una squadra che sta facendo bene da due anni, quest'anno sono rimasti in testa a lungo poi sono subentrate altre squadre. Siamo convinti di aver lavorato bene in questa pausa, dovremo cercare di fare una buona gara senza pensare al ritorno, ci sono delle variabili da tenere in considerazione a partire dalla qualità dei nostri avversari unito al fatto di tornare in campo dopo diverso tempo. I playoff finora hanno dimostrato che dovremo essere pronti a tutto, le situazioni possono cambiare molto rapidamente. Abbiamo fatto un grande campionato, potevamo essere già a festeggiare ma evidentemente questo era il nostro destino. Tutti me compreso dovremo essere molto attenti e concentrati".