Playoff Serie C, la finalissima. Alessandria e Padova si giocano la promozione in B

Il D-day è davvero arrivato, perché i playoff di Serie C sono giunti alla finalissima di ritorno, ultimo step di questo lungo percorso che proietterà una formazione in Serie B. Quella formazione che raggiungerà in serie cadetta delle prime classificate dei tre gironi (Como, Perugia e Ternana), che hanno staccato il pass per la categoria superiore al termine della regular season.

Ma veniamo alla gara di questa sera. Luci accese al "Moccagatta", dove i padroni di casa dell'Alessandria, secondi classificata nel Girone A, affronteranno il Padova, che ha centrato il medesimo posizionamento nel Girone B. Battute in semifinale AlbinoLeffe e Avellino, le due formazioni si daranno battaglia a partire dalle 18:00, con il match che sarà trasmesso in diretta anche da Raisport.

Ricordiamo che la partita si sarebbe dovuta giocare ieri, ma è stato predisposto il rinvio causa partita della Nazionale.

Si parte dallo 0-0 dell'andata, ma in caso di parità al termine dei 90', non passerà la miglior piazzata in classifica nel corso della regular season, ma si procederà con supplementari (due tempi da 15' ciascuno) ed eventuali calci di rigore qualora la parità permanesse.

