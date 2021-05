Playout serie C, Imolese salva con brivido finale. Fano retrocesso in serie D

L'Imolese ottiene la salvezza al termine di un playout al cardiopalma e condanna l'Alma Juventus Fano alla retrocessione in Serie D. Romagnoli avanti all'82' con il colpo di testa vincente di Masala ma ridotti in dieci due minuti dopo per l'espulsione di Torrasi. Il Fano ne approfitta e trova l'immediato pareggio con Montero. La squadra di Tacchinardi si getta disperatamente in avanti alla ricerca del gol vittoria ma in pieno recupero è provvidenziale l'intervento di Rossi su Barbuti. L'Imolese bissa così il successo dello scorso anno nel playout contro l'Arzignano e resta in Serie C per la quarta stagione di fila - record per i rossoblù, che fin qui erano riusciti al massimo a restare in terza serie per tre stagioni tra il 1969 e il 1972 - mentre i marchigiani tornano in Serie D dopo cinque stagioni nelle quali avevano ottenuto una salvezza nella stagione regolare, due nei playout e un ripescaggio.