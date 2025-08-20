Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia
Ancora un volto nuovo per il Pontedera, che si rinforza a centrocampo con un innesto che lo scorso anno ha già assaporato la Serie C, con la maglia dell'Union Clodiense, club dove aveva militato anche nella stagione della promozione dalla Serie D della formazione di Chioggia: vestirà la maglia granata il centrocampista classe 2004 Matteo Manfredonia.
Di seguito, la nota della società toscana:
"Matteo Manfredonia è Granata!
L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Manfredonia.
Manfredonia, centrocampista centrale classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa e Imolese, nelle ultime due stagioni ha militato nell'Union Clodiense, totalizzando 69 presenze e 3 gol tra Serie D (2023/24) e Serie C (2024/25).
Benvenuto Matteo".
Ricordiamo intanto che l'esordio della formazione guidata da mister Leonardo Menichini sarà al 'Vanni Sanna', contro i padroni di casa della Torres, sabato 23 agosto. Di seguito, per completezza di informazione, la 1ª giornata del Girone B di Serie C:
GIRONE B
Venerdì 22 agosto
21:15: Arezzo – Forlì
21:15: Livorno – Ternana
21:15: Perugia – Guidonia Montecelio
21:15: Pineto – Vis Pesaro
21:15: Sambenedettese – Bra
Sabato 23 agosto
17:30: Torres – Pontedera
18:00: Ascoli – Pianese
18:00: Carpi – Juventus Next Gen
21:00: Ravenna – Campobasso
21:00: Rimini – Gubbio
