Ufficiale Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia

Ancora un volto nuovo per il Pontedera, che si rinforza a centrocampo con un innesto che lo scorso anno ha già assaporato la Serie C, con la maglia dell'Union Clodiense, club dove aveva militato anche nella stagione della promozione dalla Serie D della formazione di Chioggia: vestirà la maglia granata il centrocampista classe 2004 Matteo Manfredonia.

Di seguito, la nota della società toscana:

"Matteo Manfredonia è Granata!

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Manfredonia.

Manfredonia, centrocampista centrale classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa e Imolese, nelle ultime due stagioni ha militato nell'Union Clodiense, totalizzando 69 presenze e 3 gol tra Serie D (2023/24) e Serie C (2024/25).

Benvenuto Matteo".

Ricordiamo intanto che l'esordio della formazione guidata da mister Leonardo Menichini sarà al 'Vanni Sanna', contro i padroni di casa della Torres, sabato 23 agosto. Di seguito, per completezza di informazione, la 1ª giornata del Girone B di Serie C:

GIRONE B

Venerdì 22 agosto

21:15: Arezzo – Forlì

21:15: Livorno – Ternana

21:15: Perugia – Guidonia Montecelio

21:15: Pineto – Vis Pesaro

21:15: Sambenedettese – Bra

Sabato 23 agosto

17:30: Torres – Pontedera

18:00: Ascoli – Pianese

18:00: Carpi – Juventus Next Gen

21:00: Ravenna – Campobasso

21:00: Rimini – Gubbio