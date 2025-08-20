Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia

Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense ManfredoniaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 09:48Serie C
di Claudia Marrone

Ancora un volto nuovo per il Pontedera, che si rinforza a centrocampo con un innesto che lo scorso anno ha già assaporato la Serie C, con la maglia dell'Union Clodiense, club dove aveva militato anche nella stagione della promozione dalla Serie D della formazione di Chioggia: vestirà la maglia granata il centrocampista classe 2004 Matteo Manfredonia.
Di seguito, la nota della società toscana:

"Matteo Manfredonia è Granata!
L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Manfredonia.
Manfredonia, centrocampista centrale classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa e Imolese, nelle ultime due stagioni ha militato nell'Union Clodiense, totalizzando 69 presenze e 3 gol tra Serie D (2023/24) e Serie C (2024/25).
Benvenuto Matteo".

Ricordiamo intanto che l'esordio della formazione guidata da mister Leonardo Menichini sarà al 'Vanni Sanna', contro i padroni di casa della Torres, sabato 23 agosto. Di seguito, per completezza di informazione, la 1ª giornata del Girone B di Serie C:

GIRONE B
Venerdì 22 agosto
21:15: Arezzo – Forlì
21:15: Livorno – Ternana
21:15: Perugia – Guidonia Montecelio
21:15: Pineto – Vis Pesaro
21:15: Sambenedettese – Bra
Sabato 23 agosto
17:30: Torres – Pontedera
18:00: Ascoli – Pianese
18:00: Carpi – Juventus Next Gen
21:00: Ravenna – Campobasso
21:00: Rimini – Gubbio

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Union Clodiense, Manfredonia rinnova. E in attacco volto nuovo: firma Morello Union Clodiense, Manfredonia rinnova. E in attacco volto nuovo: firma Morello
TMW - L'Imolese tratta il prestito del centrocampista Matteo Manfredonia del Vicenza... TMW - L'Imolese tratta il prestito del centrocampista Matteo Manfredonia del Vicenza
UFFICIALE: Genoa, per la Primavera presi i giovani Manfredonia e Cellamare UFFICIALE: Genoa, per la Primavera presi i giovani Manfredonia e Cellamare
Altre notizie Serie C
Banchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"... TMW RadioBanchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"
AlbinoLeffe, ecco il sostituto di Zoma: dall'Inter arriva il classe 2004 Sarr UfficialeAlbinoLeffe, ecco il sostituto di Zoma: dall'Inter arriva il classe 2004 Sarr
Pro Vercelli, il rinforzo tra i pali arriva dal Pisa. Livieri ha firmato un biennale... UfficialePro Vercelli, il rinforzo tra i pali arriva dal Pisa. Livieri ha firmato un biennale con opzione
Siracusa, l'esordio in campionato di avvicina: lunedì ci sarà Turati in panchina?... Siracusa, l'esordio in campionato di avvicina: lunedì ci sarà Turati in panchina?
Triestina, avanti con Marino in panchina. Smentiti contatti con l'ex Chievo Allegretti... Triestina, avanti con Marino in panchina. Smentiti contatti con l'ex Chievo Allegretti
Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia UfficialePontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia
Rimini, rebus panchina: con chi all'esordio contro il Gubbio? Braglia vuole garanzie... TMWRimini, rebus panchina: con chi all'esordio contro il Gubbio? Braglia vuole garanzie
Trapani, scelto il rinforzo in difesa: trattativa ai dettagli per Stramaccioni della... TMWTrapani, scelto il rinforzo in difesa: trattativa ai dettagli per Stramaccioni della Reggiana
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
5 Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli offre 45 milioni di euro per Pio Esposito, rifiutati. Per l'Inter è incedibile
Immagine top news n.1 Atalanta, Krstovic è atterrato a Milano: ora le visite a Bergamo, poi la firma
Immagine top news n.2 Roma, ecco Bailey: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa. Il comunicato
Immagine top news n.3 Igli Tare è il primo grande venditore del Milan da 40 anni a oggi
Immagine top news n.4 Bailey il top player della Roma. Occhio ai precedenti: tre flop clamorosi dalla Giamaica
Immagine top news n.5 Juventus, Tudor prepara la sfida col Parma mentre Comolli tratta le cessioni
Immagine top news n.6 Due attaccanti in un giorno solo: l’Atalanta prende Krstovic e “regola” Lookman
Immagine top news n.7 Roma, bagno di folla per Bailey. Tutto su Sancho, Dybala chiude al Boca
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.3 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.4 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"
Immagine news Serie A n.2 Chi trae maggiormente vantaggio dal ko di Lukaku? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Nicola Amoruso: ”Immobile a Bologna farà bene. Può essere una risorsa per la Nazionale”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli offre 45 milioni di euro per Pio Esposito, rifiutati. Per l'Inter è incedibile
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Pioli: "Mi aspetto altri due innesti. La Champions sia il nostro traguardo"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Krstovic è atterrato a Milano: ora le visite a Bergamo, poi la firma
Immagine news Serie A n.4 Bonny e la passione per Ornella Vanoni: "Ascoltare 'L'appuntamento' è come segnare un gol"
Immagine news Serie A n.5 Cutrone e Dovbyk nel toto-nomi del Napoli, Chiariello: "C'è un limite a tutto"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, l'ultima idea per il centrocampo è Musah: trattativa aperta con il Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, tante richieste per Martins: la Carrarese è in prima fila
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, non solo Correia. Tutto fatto per il prestito di Vavassori dall'Atalanta
Immagine news Serie B n.3 Avellino, ecco il rinforzo in difesa. Dall'Inter arriva a titolo definitivo Fontanarosa
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, può essere il giorno di Novakovich: accordo di massima col Venezia. I dettagli
Immagine news Serie B n.5 Cesena, oggi l'annuncio di Olivieri. Ieri ha svolto il primo allenamento in bianconero
Immagine news Serie B n.6 Serie B, date e orari delle prime tre giornate: si parte il 22 agosto con Pescara-Cesena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, ecco il sostituto di Zoma: dall'Inter arriva il classe 2004 Sarr
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, il rinforzo tra i pali arriva dal Pisa. Livieri ha firmato un biennale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, l'esordio in campionato di avvicina: lunedì ci sarà Turati in panchina?
Immagine news Serie C n.5 Triestina, avanti con Marino in panchina. Smentiti contatti con l'ex Chievo Allegretti
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, altro innesto a centrocampo: arriva l'ex Union Clodiense Manfredonia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"
Immagine news Calcio femminile n.4 Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista sul Pallone d'Oro
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Rizzon: "Con cuore, impegno e dedizione arriveremo distanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Arrivare almeno nelle prime tre in classifica, per la Champions"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?