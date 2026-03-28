Pontedera, Bongiorni alla vigilia del Bra: “Serve una vittoria, la squadra è viva”

Alla vigilia di Pontedera-Bra, il vice allenatore granata Massimiliano Bongiorni ha fatto il punto sulla situazione della squadra in vista di una sfida considerata cruciale per la stagione.

“Dobbiamo vincere il maggior numero possibile di partite da qui alla fine del campionato e quella di domani è sicuramente una di quelle decisive. Se non dovessimo riuscirci, la matematica direbbe che avremmo ancora altre opportunità, ma è evidente che le probabilità di raggiungere i playout si ridurrebbero sempre di più. Serve una vittoria”.

Bongiorni ha poi sottolineato la risposta del gruppo nell’ultima uscita: “La partita di sabato scorso ha dimostrato che la squadra è viva, ma soprattutto che lo è il gruppo. Anche i cambi hanno dato una spinta in più, segno che tutti sono coinvolti e pronti a dare il loro contributo”.