Pontedera, i tifosi hanno scelto. La terza maglia sarà verde pixelata e coi loghi bianchi

"Quando la tradizione incontra l'innovazione. Vi presentiamo la terza maglia ufficiale dell'U.S Città di Pontedera, scelta da voi per la stagione 2021/22". Così il Pontedera ha comunicato la maglia che ha vinto il sondaggio lanciato nei giorni scorsi ai tifosi per scegliere la terza divisa per la prossima stagione. A vincere è stato il modello verde con risvolti granata e loghi in bianco che presenta una sorta di pixellatura bianco-nero-granata che va a sfumare salendo verso l'alto.