Ufficiale Pontedera, rinforzo in attacco: dal Picerno arriva il classe 2002 Pablo Vitali

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'ASD AZ Picerno i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Vitali.

Vitali, esterno d'attacco classe 2002 di passaporto italo-spagnolo, arriva in Granata dopo aver vestito in carriera le maglie di Montespaccato, Campobasso, Foggia, Cerignola, Monterosi e Picerno.

Nella prima metà di stagione con i lucani (Serie C girone C), Pablo ha collezionato 15 presenze e 1 gol. In tutto 83 presenze, 8 gol e 5 assist in Serie C.

Benvenuto nella famiglia granata Pablo