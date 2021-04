Pres. Livorno: "Norme cambiate in corso: presentato ricorso contro i 3 punti di penalità"

Ai microfoni di amaranta.it, è tornato a parlare il presidente del Livorno Giorgio Heller: "Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 aprile, l'avvocato incaricato Grassani ha presentato il ricorso contro la seconda penalizzazione, quella da tre punti, che ci hanno addebitato. Il ricorso ha come punto cardine il fatto che il Livorno è stato penalizzato due volte per la stessa mensilità e noi confidiamo che possa essere accolto dagli organi competenti. Ho apprezzato quello che è stato il lavoro dell'avvocato incaricato il quale si è concentrato sugli ultimi deferimenti ma ha voluto inoculare il seme del dubbio su quanto le norme cambiate in corso d'opera possano influire sul regolare svolgimento del campionato attualmente in corso. Noi stiamo lottando fuori dal campo per far si che non ledano i nostri diritti e speriamo che questa situazione possa essere accolta dall'organo giudicante".