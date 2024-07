Ufficiale Primo volto nuovo in casa Caldiero Terme. Gattoni firma un contratto biennale

vedi letture

Dopo i rinnovi, ecco il primo volto nuovo in casa Caldiero Terme, con il club che, fresco di promozione in Serie C, "è lieto di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Gattoni. Il classe 1993 ha sottoscritto con il club termale un contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Tommaso Gattoni è stato un punto di forza della Pro Sesto nelle ultime quattro stagioni, con cui ha raccolto 170 presenze nei professionisti con 6 gol all’attivo. Un rinforzo di valore per il Caldiero, che acquisisce esperienza ed energia nella zona nevralgica del campo con un profilo ormai veterano della categoria.

A Tommaso l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi".

Ai canali ufficiali del club, fanno seguito poi le parole del calciatore subito dopo la firma: "Ho scelto Caldiero per l’organizzazione della società. Sono rimasto impressionato dalla struttura del club e dall’ambiente. Mi aspetto un campionato difficile, con tanto equilibrio. Come matricola dovremo andare più forti degli altri. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura".