Ufficiale Pro Patria, primo contratto da professionista per Amer Mehic: accordo fino al 2026

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver sottoscritto il primo contratto di apprendistato professionalizzante al calciatore giovane di serie Amer Mehic. Centrocampista classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta per poi trasferirsi a Pescara in Primavera.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Villa Valle in Serie D. Mehic sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2026.