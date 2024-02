Ufficiale Pro Sesto, dopo le contestazioni dei giorni scorsi risolto il contratto del ds Califano

Una novità in casa Pro Sesto: è stato infatti risolto il contratto del ds Gianni Califano. Di seguito la nota ufficiale del club: "Pro Sesto 1913 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Direttore Sportivo Gianni Califano.

La Società ringrazia il DS Califano per il lavoro svolto durante questi mesi in biancoceleste e gli augura le migliori fortune professionali e personali", si legge.

Nei giorni scorsi la dirigenza del club era stata contestata al termine di un momento a dir poco complicato (13 partite senza vittorie in cui sono arrivati solo quattro punti). La contestazione aveva colpito il patron e amministratore delegato Mauro Ferrero e lo stesso ds Califano, invitati dai tifosi a togliere il disturbo.

Il primo nella giornata di oggi con una nota ufficiale ha preso posizione in merito: “Con grande amarezza prendo atto della violenta contestazione e della pesante atmosfera di ostilità nei confronti della mia persona. Annoto la forte volontà della curva che più rappresenta il tifo della Pro Sesto.

Evidentemente il lavoro di questi anni finalizzato esclusivamente al bene del movimento non è stato apprezzato. Mi attiverò nel più breve tempo possibile per venire incontro al desiderio di cambiamento e sono da subito a totale disposizione per valutare proposte”.