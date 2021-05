Pro Vercelli, Costantino: "Noi cazzuti e propositivi. Così abbiamo battuto la Juve U23"

La sua rete nel finale del secondo tempo ha permesso alla Pro Vercelli di vincere la sfida contro la Juventus Under 23 e accedere alla fase nazionale dei play off. Dopo la gara il centravanti Rocco Costantino ha commentato così il successo: "Quando abbiamo scoperto che sarebbero stati i bianconeri i nostri avversari ci siamo preparati ad affrontare una gara tosta. Loro hanno giocatori di valore, ma noi siamo entrati in campo più propositivi e cazzuti rispetto alle ultime giornate. Siamo stati bravi, compatti, abbiamo saputo soffrire e siamo sempre rimasti in partita fino a trovare la rete della vittoria. - conclude Costantino - Abbiamo sentito la presenza dei nostri tifosi radunati fuori dallo stadio e alla fine siamo andati a festeggiare con loro".