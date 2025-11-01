Pro Vercelli, Santoni: "Dobbiamo confermarci a Cittadella. La Coppa? La vogliamo vincere"

Dopo la vittoria in campionato contro la Pergolettese e il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Vicenza, la Pro Vercelli di Michele Santoni non ha tempo di fermarsi: domani si torna in campo a Cittadella, per proseguire una striscia positiva che ha riportato entusiasmo e fiducia. “I risultati con Pergolettese e Vicenza ci responsabilizzano ulteriormente - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Due clean sheet, sei punti e passaggio del turno significano che dobbiamo fare un’altra prestazione da squadra forte, come vogliamo essere ogni settimana”.

Santoni dovrà però gestire alcune assenze: “Livieri ha recuperato, ma decideremo con lo staff se rischiarlo. Comi e Huiberts restano out ancora un paio di settimane”.

Sulla vittoria col Vicenza, l’allenatore ha sottolineato la solidità del gruppo: “Abbiamo giocato a viso aperto contro la capolista, senza mai abbassarci. Ho venti giocatori pronti: con otto cambi non abbiamo perso qualità. È un bel problema avere così tanta competizione interna”.

Sul Cittadella, Santoni si aspetta una gara intensa: “Squadra organizzata, forte fisicamente e pericolosa in ripartenza. Dovremo essere aggressivi e togliere spazio e tempo, sfruttando la velocità dei nostri attaccanti”.

Infine, un passaggio sulla mentalità: “Mai appagati. Voglio giocare bene e vincere. La Coppa Italia non la snobbo: è la strada più veloce per un trofeo. Ogni allenamento deve essere competizione. Una delle mie regole? Train to win. Solo così si cresce”.