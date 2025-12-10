Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia: è obiettivo"

"Siamo molto felici del passaggio del turno, arrivare in semifinale è un traguardo importante, storico per la società, e tutto sommato credo sia stato meritato: la squadra ha fatto una gara di sacrificio, di impeto, tosta, come avevo chiesto. Abbiamo fatto bene la fa se di non possesso, molto accorti, abbiamo anche rischiato poco rispetto a quello che produce la Pro Vercelli: i piemontesi non perdono in casa da settembre, e questo rafforza ancora di più il risultato": così, mister Gennaro Volpe, che ha commentato la vittoria del suo Latina sul campo della Pro Vercelli, in occasione dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C, che hanno portato ai pontini la semifinale.

Il tecnico prosegue poi: "Siamo stati un po' frenetici e timorosi nella prima parte, ma la squadra ha approcciato bene, e vedo margini di miglioramento: c'è bisogno di tempo per lavorare e preparare le gare, ma adesso di tempo ce n'è stato poco, stiamo girando l'Italia in lungo e largo. Faccio quindi i complimenti al gruppo, rimasto coeso e sul pezzo, che ha dimostrato di voler vincere le partite, giocarsele con l'atteggiamento giusto visto stasera. Chiaramente la Coppa diventa ora un obiettivo, ma è giusto pensare adesso al campionato".

Nota conclusiva, quindi, proprio al torneo: "È un momento difficile, c'è stato il cambio in panchina che non è mai bello, ma vedo l'atteggiamento giusto, il gruppo mi segue e sono soddisfatto. Dobbiamo tirarci fuori da una situazione complessa, in un girone difficile dove le gare sono sempre toste, però se mettiamo in campo questo spirito e questo attaccamento potremmo fare punti sicuramente: ora ci godiamo la serata, ma da domani testa al match".