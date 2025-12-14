Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli

Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e AscoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare di Serie C iniziate alle 17.30. Nel Girone A arriva un segnale forte della Triestina, protagonista di una prestazione travolgente: l’AlbinoLeffe viene superato con un pesantissimo 5-2, risultato che rilancia con decisione gli alabardati. Sorride anche l’Ospitaletto, che davanti al proprio pubblico supera 2-0 la Pro Vercelli, conquistando tre punti preziosi.

Nel Girone B gara bloccata tra Ascoli e Guidonia Montecelio. I marchigiani fanno la partita ma non riescono a scardinare la difesa avversaria e devono accontentarsi di uno 0-0 che lascia un po’ di rammarico, soprattutto per le ambizioni di alta classifica.

Nel Girone C spicca il largo successo del Benevento, che domina il derby campano contro il Giugliano imponendosi con un netto 4-0. Una prova di forza per i giallorossi, che mandano un segnale chiaro al campionato. Nell’altra sfida, la Casertana supera il Latina per 3-1 in una gara segnata da maxi recuperi sia nel primo che nel secondo tempo per disservizi legati all'FVS.

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T) 
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
Cittadella-Novara 2-2
10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90'+2 Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76' Pellizzari

Domenica 14 dicembre
Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 2-0
12' Guarneri, 83' Messaggi
Triestina-AlbinoLeffe 5-2 14' rig. e 84' Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' e 54' Gündüz (T), 75' Sali (A), 82' D'Urso (T)

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 46*, Lecco 34*, Union Brescia 33*, Cittadella 29*, Inter U23 27*, Alcione Milano 27*, Giana Erminio 26*, Pro Vercelli 24*, Trento 24*, Renate 22*, Dolomiti Bellunesi 21*, Novara 21*, Lumezzane 21*, Ospitaletto 19*, AlbinoLeffe 18*, Virtus Verona 17*, Arzignano Valchiampo 18, Pergolettese 15*, Pro Patria 12, Triestina -2*

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Pontedera-Sambenedettese 1-1
45' Vitali (P), 56' Battista (S)
Ternana-Bra 2-0
45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Domenica 14 dicembre
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 33*, Guidonia Montecelio 26*, Carpi 25*, Pineto 24, Forlì 24*, Ternana 22*, Campobasso 22*, Pianese 22*, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Gubbio 19*, Sambenedettese 18*, Livorno 18*, Bra 14*, Pontedera 13*, Perugia 12*, Torres 1*

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Domenica 14 dicembre
Benevento-Giugliano 4-0
9' e 23' Simonetti, 53' Tumminello, 79' Manconi
Casertana-Latina 3-1
12’ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 89’ Heinz, 90’+6’ HGalletta (C)
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 38*, Benevento 38*, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 32*, Potenza 25*, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Trapani 23*, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22*, Sorrento 20*, Team Altamura 19, Cavese 18*, Giugliano 15*, Siracusa 15*, Latina 1*5, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"... Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia... Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Serie C, continua la 18ª giornata: occhi puntati su Triestina-Albinoleffe e Benevento-Giugliano... Serie C, continua la 18ª giornata: occhi puntati su Triestina-Albinoleffe e Benevento-Giugliano
Altre notizie Serie C
Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"... Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia... Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"... Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano... Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano
Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"... Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"
Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia... Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"... Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"
Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"... Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Immagine top news n.1 C'è una nuova capolista: l'Inter supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e vola in vetta
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
Immagine top news n.4 Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese
Immagine top news n.5 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.6 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.7 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck e Lautaro regalano la vetta, ma che partita di Vitinha
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Di Vaio: "Gli acquisti di Immobile e Bernardeschi? Ci serviva più esperienza"
Immagine news Serie A n.3 Aveva ragione Chivu. Inter prima in solitaria, non era ancora mai successo in stagione
Immagine news Serie A n.4 Inter, fra poco la conferenza stampa di Chivu dopo la gara contro il Genoa
Immagine news Serie A n.5 Genoa, fra poco la conferenza stampa di De Rossi dopo la gara contro l'Inter
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Frosinone 1-2, le pagelle: Tonin illude dopo 38 secondi, capolavoro di Oyono
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Frosinone sfrutta l'assist e non sbaglia: 2-1 al Pescara e fuga in classifica
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Ci dobbiamo dare una regolata"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Felice per il ritorno dei nostri tifosi sugli spalti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere