Pro Vercelli, il ds Fimmanò: "I giovani sono la nostra forza. Una vittoria prima di Natale"

Intervistato daTuttosport il direttore sportivo Filomeno Fimmanò traccia un bilancio ampiamente positivo del cammino della Pro Vercelli, stabilmente in zona playoff. Il dirigente riconosce come l’ultima settimana non sia stata semplice, segnata da due sconfitte, una delle quali in Coppa Italia ha interrotto un percorso che stava diventando ambizioso. Un passaggio che, però, può rivelarsi utile nel processo di crescita della squadra, chiamata ora a compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto sotto il profilo del cinismo e della cattiveria agonistica, aspetti sui quali il gruppo deve ancora migliorare.

Ampio spazio anche al lavoro con i giovani, che Fimmanò considera in costante evoluzione non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e caratteriale. La crescita di Asane Sow viene indicata come emblematica, così come quella di Piran, Ronchi, Burruano, Akpa e Ousseynou Sow, tutti protagonisti di un percorso di maturazione favorito dal lavoro quotidiano dell’allenatore, dello staff tecnico e dal supporto della società. Un processo condiviso, che coinvolge l’intero gruppo e valorizza le specificità di ciascun elemento.

Nel percorso di sviluppo dei più giovani resta centrale il contributo dei calciatori più esperti. Fimmanò sottolinea l’importanza di figure come Livieri, Marchetti, Iotti e Comi, il cui apporto viene ritenuto determinante sia in campo sia nello spogliatoio, per equilibrio, mentalità e leadership.

Grande attenzione anche al rapporto con l’ambiente. Il direttore sportivo evidenzia come il sostegno dei tifosi rappresenti una spinta fondamentale, rimarcando la vicinanza mostrata anche dopo la sconfitta di Ospitaletto. La squadra, dal canto suo, è chiamata a ricambiare questo affetto attraverso l’impegno quotidiano e la ricerca costante del risultato.

In vista del prossimo impegno, Fimmanò individua nella sfida contro l’Arzignano il modo migliore per chiudere il periodo natalizio. Un avversario in salute, da affrontare al Silvio Piola con intensità e spirito battagliero: «Servirà una gara da veri leoni, davanti al nostro pubblico».

Infine, sul piano personale, il dirigente non nasconde la soddisfazione per la scelta fatta. Fimmanò ribadisce come rifarebbe la decisione di approdare a Vercelli senza esitazioni, sottolineando la fiducia quotidiana della proprietà e il valore simbolico di lavorare in uno stadio carico di storia, un richiamo costante al senso di responsabilità e alla necessità di non arrendersi mai.