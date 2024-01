Ufficiale Recanatese, definito l'arrivo in prestito dalla Carrarese di Alessandro Raimo

Serie C

Oggi alle 15:42

Con una nota ufficiale la Recanatese ha annunciato l'arrivo in prestito dalla Carrarese Alessandro Raimo, esterno destro del 1999. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ha totalizzato 118 presenze in serie C con le maglie di Carrarese, Siena, Grosseto e Pontedera.