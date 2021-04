Renate, ufficializzato l'arrivo dell'ex Chelsea Diego Costa con l'hastag #CiAvevateCreduto

Ufficialità a sorpresa del Renate, formazione oggi al 5° posto nel Girone A di Lega Pro. Il club lombardo attraverso il proprio profilo Facebook ha comunicato la firma di Diego Costa, ex attaccante di Atletico Madrid, Chelsea e della Nazionale spagnola, fino al termine della stagione. "A.C. Renate informa inoltre che il tesseramento è già stato depositato, e che il calciatore sarà a disposizione di mister Aimo Diana per il match di sabato contro l'Olbia. Un enorme ringraziamento va al nostro Presidente, Luigi Spreafico, per aver trasformato un sogno impossibile in realtà" recita inoltre il comunicato.

Per chi avesse dubbi sulla veridicità della notizia si tratta, chiaramente, di un Pesce d'Aprile. La riprova arriva anche dall'hastag #CiAvevateCreduto utilizzato dal club.