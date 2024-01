Ufficiale Rimini, è addio con Accursi. Il giocatore ha risolto il contratto coi romagnoli

Serie C

Oggi alle 21:33

Il Rimini Football Club in accordo con il giocatore Diego Accursi ha deciso di risolvere consensualmente il contratto per dare modo allo stesso di giocare con maggiore continuità. A Diego la società augura in bocca al lupo con un arrivederci a fine stagione.