ufficiale Rimini, conferma in attacco. Il riminese Accursi prolunga con un triennale

È attraverso una nota ufficiale che il Rimini rende nota una conferma per il reparto avanzato della squadra di mister Raimondi. Il club fa sapere che "Diego Accursi ha sottoscritto un accordo triennale con scadenza giugno 2026. L’attaccante nato a Rimini l’11•01•2003 e cresciuto sin dai 13 anni nel vivaio biancorosso, nella stagione 2021-2022 è stato ceduto in prestito alla Vis Pesaro dove ha collezionato due presenze. Nella scorsa stagione con la maglia a scacchi è sceso in campo quattro volte in campionato e tre in Coppa Italia Serie C".

Prosegue così l'avventura del giocatore, sul quale la società ha deciso di puntare nel lungo termine.