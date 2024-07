Ufficiale Doppio colpo in attacco per il Rimini: arriva il bulgaro Dobrev e torna Accursi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:19 Serie C

Il Rimini ha piazzato un doppio colpo per il reparto offensivo tesserando Diego Accursi, cresciuto nel vivaio dei biancorossi romagnoli, e Kristian Dobrev, attaccante bulgaro proveniente dallo Slavia Sofia. Di seguito i due comunicati del club:

"Diego Accursi, riminese e cresciuto nel settore giovanile del Rimini FC, torna in biancorosso dopo l’esperienza iniziata lo scorso gennaio all’Adriese in serie D con 12 presenze e 6 reti. L’attaccante classe 2003 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Il Rimini Footbal Club comunica di aver ingaggiato il calciatore bulgaro Kristian Dobrev attaccante esterno classe 2001. Il nuovo giocatore biancorosso, che vanta un percorso in tutte le nazionali dalla Under 15 alla Under 21, proviene dallo Slavia Sofia che partecipa alla Părva Liga la massima serie del campionato bulgaro di calcio. Dobrev ha firmato un contratto con scadenza giugno 2025".