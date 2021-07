Romano: "La Viterbese ha appeal tra i giocatori di categoria: sarà squadra competitiva"

vedi letture

Dalle colonne de Il Messaggero - ed. Viterbo, il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha parlato della stagione che sta per iniziare: "È chiaro che poi si può fare sempre meglio, per cui mi auguro che ci sia collaborazione con le realtà della città ed anche che Viterbo contribuisca a sviluppare la nostra attività di merchandising. Sono stati due anni difficili, soprattutto perché in entrambe le stagioni abbiamo dovuto a che fare con problemi legati al Covid. Partiamo con entusiasmo anche in questa stagione, con il direttore Mauro Facci stiamo cercando di allestire una squadra competitiva. Il nome Viterbese comincia ad avere ormai un certo appeal tra i giocatori della categoria, a testimonianza che negli anni scorsi abbiamo lavorato bene e abbiamo mostrato affidabilità. Percepisco che c'è entusiasmo tra gli sportivi viterbesi, per tornare a sostenere la propria squadra dopo che da tempo non possono più venire la domenica allo stadio. Sembra che la capienza massima per il nostro impianto sarà di 1.000 persone, per questo non siamo sicuri se lanciare la campagna abbonamenti. Stiamo valutando il da farsi, non è escluso che alla fine faremo solamente biglietteria in occasione delle partite".