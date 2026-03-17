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Sacchi per Ravenna-Livorno, D'Eusiano per il Benevento. Gli arbitri della 33ª di Serie C

Sacchi per Ravenna-Livorno, D'Eusiano per il Benevento. Gli arbitri della 33ª di Serie CTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:14Serie C
Tommaso Maschio

L’AIA ha comunicato le decisioni per le direzioni di gara delle partite valide per la trentatreesima giornata di Serie C che si giocherà nel prossimo fine settimana. Questi gli arbitri, gli assistenti e gli operatori FVS delle sfide in programma:

GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO - CITTADELLA
- Arbitro: Giuseppe Vingo (Pisa)
- Assistenti: Gian Marco Cardinali (Perugia), Giuseppe Fanara (Cosenza)
- Quarto uomo: Davide Cerea (Bergamo)
- Operatore FVS: Marco Roncari (Vicenza)
GIANA ERMINIO - PERGOLETTESE
- Arbitro: Deborah Bianchi (Prato)
- Assistenti: Roberto Meraviglia (Pistoia), Angelo Di Curzio (Civitavecchia)
- Quarto uomo: Luca De Angeli (Milano)
- Operatore FVS: Giuseppe Daghetta (Lecco)
INTER U23 - DOLOMITI BELLUNESI
- Arbitro: Bruno Spina (Barletta)
- Assistenti: Domenico Lombardi (Chieti), Silvia Scipione (Firenze)
- Quarto uomo: Francesco Aloise (Voghera)
- Operatore FVS: Kevin Turra (Milano)
 NOVARA - ALCIONE MILANO
- Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
- Assistenti: Luigi Ingenito (Piombino), Filippo Balducci (Empoli)
- Quarto uomo: Maksym Frasynyak (Gallarate)
- Operatore FVS: Usman Ghani Arshad (Bergamo)
PRO PATRIA - LECCO
- Arbitro: Andrea Bortolussi (Nichelino)
- Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio (Giordano) (Collegno), Simone Ambrosino (Nichelino)
- Quarto uomo: Michele Pasculli (Como)
- Operatore FVS: Federico Mezzalira (Varese)
PRO VERCELLI - LUMEZZANE
- Arbitro: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
- Assistenti: Massimiliano Cirillo (Roma 1), Giuseppe Scarpati (Formia)
- Quarto uomo: Giovanni Castellano (Nichelino)
- Operatore FVS: Manuel Marchese (Pavia)
RENATE - L.R. VICENZA
- Arbitro: Davide Gandino (Alessandria)
- Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d'Isonzo), Simone Mino (La Spezia)
- Quarto uomo: Giacomo Rossini (Torino)
- Operatore FVS: Simone Giuseppe Chimento (Saronno)
TRENTO - TRIESTINA
- Arbitro: Mario Picardi (Viareggio)
- Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio), Matteo Gentile (Isernia)
- Quarto uomo: Andrea Migliorini (Verona)
- Operatore FVS: Paolo Tomasi (Schiò)
UNION BRESCIA - OSPITALETTO
- Arbitro: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
- Assistenti: Simone Della Mea (Udine), Giovanni Boato (Padova)
- Quarto uomo: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno)
- Operatore FVS: Gianluca Li Vigni (Seregno)
VIRTUS VERONA - ALBINOLEFFE
- Arbitro: Filippo Colaninno (Nola)
- Assistenti: Davide Merciari (Rimini), Michele Nappi (Latina)
- Quarto uomo: Michele Maccorin (Pordenone)
- Operatore FVS: Marco Roncari (Vicenza)

GIRONE B
BRA - AREZZO
- Arbitro: Roberto Lovison (Padova)
- Assistenti: Giuseppe Romaniello (Napoli), Giovanni Ciannarella (Napoli)
- Quarto uomo: Riccardo Dasso (Genova)
- Operatore FVS: Alberto Rinaldi (Pisa)
CAMPOBASSO - FORLÌ 
- Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
- Assistenti: Daljit Singh (Macerata), Gregorio Maria Galieni (Ascoli Piceno)
- Quarto uomo: Carlo Esposito (Napoli)
- Operatore FVS: Alessandro Marchese (Napoli)
CARPI - PINETO
- Arbitro: Gianluca Guitaldi (Rimini)
- Assistenti: Alessandro Rastelli (Ostia Lido), Valeria Spizuoco (Cagliari)
- Quarto uomo: Erminio Cerbasi (Arezzo)
- Operatore FVS: Emanuele Spagnolo (Reggio Emilia)
GUIDONIA MONTECELIO - VIS PESARO
- Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
- Assistenti: Davide Di Dio (Caltanissetta), Badreddine Mamouni (Tolmezzo)
- Quarto uomo: Leonardo Di Mario (Ciampino)
- Operatore FVS: Giampaolo Jorgji (Albano Laziale)
JUVENTUS NEXT GEN - GUBBIO
- Arbitro: Alfredo Iannello (Messina)
- Assistenti: Alberto Callovi (San dona' di Piave), Arli Veli (Pisa)
- Quarto uomo: Felipe Salvatore Viapiana (Catanzaro)
- Operatore FVS: Alberto Mandarino (Alba - Bra)
PERUGIA - TORRES
- Arbitro: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
- Assistenti: Luca Marucci (Rossano), Luca Chianese (Napoli)
- Quarto uomo: Gerardo Simone Caruso (Viterbo)
- Operatore FVS: Elia Tini Brunozzi (Foligno)
PIANESE - PONTEDERA
- Arbitro: Domenico Castellone (Napoli)
- Assistenti: Diego Spatrisano (Cesena), Steven La Regina (Battipaglia)
- Quarto uomo: Andrea Zoppi (Firenze)
- Operatore FVS: Simone Iuliano (Siena)
RAVENNA - LIVORNO 
- Arbitro: Gabriele Sacchi (Macerata)
- Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano), Leonardo Tesi (Padova)
- Quarto uomo: Leonardo Leorsini (Terni)
- Operatore FVS: Tommaso Mambelli (Cesena)
TERNANA - SAMBENEDETTESE
- Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma)
- Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia), Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1)
- Quarto uomo: Matteo Dini (Citta' di Castello)
- Operatore FVS: Andrea Romagnoli (Albano Laziale)

GIRONE C
ATALANTA U23 - CASERTANA
- Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce)
- Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1), Davide Rignanese (Rimini)
- Quarto uomo: Abdoulaye Diop (Treviglio)
- Operatore FVS: Nicola Morea (Molfetta)
AUDACE CERIGNOLA - GIUGLIANO
- Arbitro: Simone Gavini (Aprilia)
- Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio), Andrea Manzini (Voghera)
- Quarto uomo: Riccardo Tropiano (Bari)
- Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)
CATANIA - CASARANO 
- Arbitro: Gioele Iacobellis (Pisa)
- Assistenti: Marco Sicurello (Seregno), Michele Rispoli (Locri)
- Quarto uomo: Fabrizio Ramondino (Palermo)
- Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
CAVESE - FOGGIA
- Arbitro: Simone Gauzolino (Torino)
- Assistenti: Mario Chichi (Palermo), Manfredi Scribani (Agrigento)
- Quarto uomo: Maria Marotta (Sapri)
- Operatore FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)
COSENZA - LATINA
- Arbitro: Francesco Burlando (Genova)
- Assistenti: Francesco Tagliaferri (Faenza), Gianluca Scardovi (Imola)
- Quarto uomo: Valerio Vogliacco (Bari)
- Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)
MONOPOLI - BENEVENTO
- Arbitro: Francesco D'Eusanio (Faenza)
- Assistenti: Manuel Cavalli (Bergamo), Mattia Bettani (Treviglio)
- Quarto uomo: Alessandro Recchia (Brindisi)
- Operatore FVS: Antonio Alessandrino (Bari)
SALERNITANA - TEAM ALTAMURA
- Arbitro: Alessandro Pizzi (Bergamo)
- Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Filippo Pignatelli (Viareggio)
- Quarto uomo: Domenico Mirabella (Napoli)
- Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frattamaggiore)
SIRACUSA - AZ PICERNO
- Arbitro: Mattia Maresca (Napoli)
- Assistenti: Cristian Robilotta (Sala Consilina), Tommaso Tagliafierro (Caserta)
- Quarto uomo: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)
- Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)
SORRENTO - CROTONE
- Arbitro: Enrico Gemelli (Messina)
- Assistenti: Fabio Cantatore (Molfetta), Daniel Cadirola (Milano)
- Quarto uomo: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
- Operatore FVS: Domenico Russo (Torre Annunziata)
TRAPANI - POTENZA
- Arbitro: Giuseppe Rispoli (Locri)
- Assistenti: Davide Gigliotti (Lamezia Terme), Angelo Mazza (Reggio Calabria)
- Quarto uomo: Dario Madonia (Palermo)
- Operatore FVS: Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

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