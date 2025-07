Ufficiale Salernitana, ufficiale l’acquisto di Matino. Il difensore ha firmato fino al 2027

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della Salernitana, volto ad annunciare l’acquisto del difensore Emmanuele Matino, reduce dalla parentesi in Serie B con il Cittadella, Bari.

EMMANUELE MATINO È UN GIOCATORE DELLA SALERNITANA

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Bari per il trasferimento a titolo definitivo in granata del difensore classe 1998 Emmanuele Matino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il centrale difensivo cresciuto tra Puteolana e Latina è reduce dall’esperienza in prestito al Cittadella in B nella seconda parte dello scorso torneo. Nel precedente biennio Matino aveva indossato la casacca dei galletti in cadetteria, dopo essersi messo in mostra in Serie C con le maglie di Potenza e Cavese per un totale di 110 partite.