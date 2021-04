Sambenedettese, il giudice accoglie il concordato presentato dal presidente Serafino

Come riferisce veratv.it, il giudice fallimentare del Tribunale di Ascoli Piceno "ha accettato l’istanza di concordato in bianco presentata dal presidente della Sambenedettese, Domenico Serafino, accordandogli 60 giorni di tempo per avanzarne una definitiva. In questo modo sono state sospese le procedure di prefallimento avviate con le 8 istanze depositate da altrettanti creditori del club di Viale dello Sport. Così si stoppa anche l’iter del fallimento tecnico, strada che l’amministrazione comunale intendeva intraprendere per salvare titolo sportivo e mantenere la categoria".

E' poi specificato che la proposta presentata "sarà inammissibile nel caso in cui entro 8 giorni non depositi 25mila euro “somma presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai commissari giudiziari e per sostenere le eventuali altre spese del procedimento sino all’apertura della procedura concordataria".

Sembra comunque che il presidente del club stia predisponendo i bonifici per pagare alla squadra la trasferta in Veneto: ad attendere gli uomini di Paolo Montero, infatti, il match sul campo della VirtusVecomp Verona.