TMW Massara 3.0 a Roma durato un anno, con il paradosso Malen: acquisti e cessioni

La Roma ha deciso di affidarsi in toto a Gian Piero Gasperini e oggi è arrivata una nuova riprova, con la risoluzione del rapporto in essere con il DS Frederic Massara, il secondo elemento di frizioni con l'allenatore all'interno della società, anch'egli estromesso dall'organigramma societario, con qualche settimana d'anticipo.

Il percorso di Massara nella terza esperienza dirigenziale alla Roma è durato un solo anno, nel quale non sono mancati i motivi d'attrito con Gasperini, a causa delle operazioni di calciomercato, specialmente quelle estive, che non avrebbero soddisfatto appieno (e forse è un eufemismo) l'allenatore.

I colpi più riusciti nel Massara 3.0 alla Roma sono quelli sul quale sembra esserci una forte componente di partecipazione di Gasperini all'acquisto. Come per esempio Wesley, esterno brasiliano inseguito per settimane, o quel Malen preso a gennaio su sua spinta (e in reazione anche allo scippo di Raspadori subito dall'Atalanta) che ha completamente ribaltato le sorti della sua squadra a suon di gol.

Tra tutti, invece, l'acquisto più 'divisivo' del rapporto tra Massara e Gasperini si direbbe essere stato Robinio Vaz. Pagato oltre 20 milioni dal Marsiglia a inizio gennaio, a fine sessione i giallorossi hanno comunque ripiegato su un'alternativa di (stra)lusso come Malen, nonostante la cifra tutt'altro che banale messa sul piatto. Il giovane attaccante, dal canto suo, è stato poi impiegato poco o nulla. Paradossalmente, una macchina da gol come l'olandese, e il fatto di averlo acquistato (la firma sul contratto è quella di Massara) ha finito per costare il posto al dirigente.

CALCIOMERCATO ESTIVO 2025 ROMA

Acquisti

Wesley dal Flamengo per 25 milioni di euro

Neil El Aynaoui dal Lens per 23,5 milioni di euro

Jan Ziolkowski dal Legia per 6,6 milioni di euro

Leon Bailey in prestito dall'Aston Villa per 3 milioni di euro

Evan Ferguson in prestito dal Brighton per 3 milioni di euro

Daniele Ghilardi in prestito dall'Hellas Verona per 2,5 milioni di euro

Kostas Tsimikas in prestito dal Liverpool

Devis Vasquez dal Milan a costo zero

Radoslaw Zelezny dalla Juventus a costo zero

Cessioni

Enzo Le Fee al Sunderland per 23,8 milioni di euro (riscatto)

Samuel Dahl al Benfica per 8,6 milioni di euro (riscatto)

Nicola Zalewski all'Inter per 8 milioni di euro (riscatto)

Eldor Shomurodov in prestito al Basaksehir per 3 milioni di euro

Tammy Abraham in prestito al Besiktas per 2 milioni di euro

Ole Solbakken al Nordsjaelland per 950mila euro

Saud Abdulhamid in prestito al Lens per 500mila euro

Matteo Plaia all'Atalanta U23 per 400mila euro

Renato Marin al PSG a costo zero

Anass Salah-Eddine in prestito al PSV

Marash Kumbulla in prestito al Maiorca

Riccardo Pagano in prestito al Bari

Luigi Cherubini in prestito alla Sampdoria

Mattia Mannini in prestito alla Juve Stabia

Ebrima Darboe al Bari

Pietro Boer alla Juve Stabia

CALCIOMERCATO INVERNALE 2026 ROMA

Acquisti

Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia per 22 milioni di euro

Donyell Malen in prestito dall'Aston Villa per 2 milioni di euro

Bryan Zaragoza in prestito dal Bayern Monaco per 2 milioni di euro

Lorenzo Venturino in prestito dal Genoa

Cessioni

Tammy Abraham al Besiktas per 15 milioni di euro (riscatto)

Edoardo Bove al Watford a costo zero

Tommaso Baldanzi in prestito al Genoa

Devis Vasquez in prestito al Besiktas

Buba Sangare in prestito all'Elche