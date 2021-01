Serie C, 18^ giornata: Foggia-Juve Stabia. Satanelli agganciano Avellino e Teramo al 3° posto

Finisce 1-1 il posticipo della 18^ giornata di Serie C tra Foggia e Juve Stabia nel girone C. Di Berardocco al 62’ per le Vespe e di Dell’Agnello all’86 per i Satanelli le reti del match.

Con questo risultato ecco come cambia la classifica del girone:

Ternana 43

Bari 35

Avellino 28

Teramo 28

Foggia 28

Catanzaro 27

Catania 27

Turris 26

Palermo 24

Juve Stabia 23

Vibonese 20

Virtus Francavilla 19

Monopoli 16

Potenza 16

Viterbese 15

Casertana 15

Bisceglie 14

Paganese 12

Cavese 8