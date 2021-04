Serie C, 36^ giornata: saltano due gare. Rinviate Pontedera-Pro Vercelli e Cavese-Turris

Subisce variazioni la 36^ giornata del campionato di Serie C: sono infatti rinviate, entrambe al 28 aprile, le sfide Pontedera-Pro Vercelli (valida per il Girone A) e Cavese-Turris (Girone C).

Questo il comunicato della Lega Pro:

GARA PONTEDERA - PRO VERCELLI DEL 18 APRILE 2021 (Gir. “A”)

La Lega Italiana Calcio Professionistico,

preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 16.04.2021 dalla società Pro Vercelli;

- della comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP – ASL di Vercelli pervenuta in data 09.04.2021, nella quale si evidenzia “il trend in aumento ed il rischio di evoluzione del focolaio”;

- della successiva comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP – ASL di Vercelli pervenuta in data 16.04.2021, nella quale si evidenzia “un trend ancora in aumento, con una positività riscontrata ogni 48 ore circa”;

in dipendenza di quanto sopra

dispone

che la gara Pontedera-Pro Vercelli, in programma domenica 18 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, con inizio alle ore 15.00.

GARA CAVESE - TURRIS DEL 18 APRILE 2021 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Turris ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Cavese-Turris, in programma domenica 18 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00.