Serie C, ancora arbitri sotto accusa. Carpi, Mussi: "7-8 rigori non dati. Voglio rispetto"

La posizione in classifica è più che mai pericolante, e il pari contro la VirtusVecomp Verona lascia ancora di più l'amaro in bocca. Momento non facile per il Carpi, con il responsabile dell'area tecnica Andrea Mussi che nel post partita ha sollevato nuovamente un problema spesso riportato dai club: la direzione arbitrale.

Queste le sue parole, riprese da tuttoc.com: "Sono una persona abbastanza calma ma oggi (ieri ndr) sono veramente avvelenato: abbiamo sbagliato un gol al 95esimo e poi è stato concesso un calcio di rigore contro che non so dove sia stato visto ma la cosa che non capisco e che mi manda fuori di testa sono i sette minuti di recupero. Non li ho mai visti dare e non capisco come sia possibile darli in una partita così importante senza alcuna giustificazione. Sono veramente stanco, 7/8 rigori non dati e tante altre decisioni discutibili: voglio rispetto. Se avessimo anche solo la metà di quello che ci è stato tolto eravamo a metà classifica invece anche per colpa nostra siamo a recriminare su un episodio di una partita che era già finita".