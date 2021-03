Serie C, cambi in panchina a Catania e Francavilla. Le aperture dei quotidiani sportivi

Altri due cambi in panchina in Serie C negli ultimi giorni. Alla guida della Virtus Francavilla, che ha operato anche il cambio di direttore sportivo, è arrivato Alberto Colombo per sostituire Bruno Trocini, mentre a Catania il dopo Raffaele è rappresentato da Francesco Baldini che sarà annunciato oggi. Queste le aperture dei quotidiani sportivi a riguardo:

Gazzetta dello Sport: “Baldini al Catania. C’è Colombo per il Francavilla”.

Tuttosport: “Il Catania si affida a Baldini. La Virtus Francavilla Colombo. Esonerati Raffaele e Trocini. Salgono a 30 i club che hanno cambiato tecnico".

Corriere dello Sport: “Il Catania ha esonerato Raffaele. Il closing sempre più vicino. Previsto per oggi l’annuncio del nuovo allenatore Baldini”.