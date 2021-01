Serie C, giudice sportivo: otto gli squalificati, due turni a Mignanelli del Modena

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Gennaio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16 E 17 GENNAIO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 FEBBRAIO 2021 E AMMENDA € 500,00

FORESTI DIEGO (CATANZARO) per comportamento reiteratamente irriguardoso e offensivo nei confronti di addetti federali (r.proc.fed., r.c.c, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 FEBBRAIO 2021 E AMMENDA € 500,00

DI BATTISTA SIMONE (PIACENZA) per comportamento offensivo verso il quarto ufficiale durante la gara (r.IV uff., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 GENNAIO 2021 E AMMENDA € 500,00

RUBINO RAFFAELE (LIVORNO) perché, inserito in distinta come occupante della panchina aggiuntiva, prendeva posto sulla panchina principale e ivi permaneva per l'intera durata della gara (r.c.c., panchina aggiuntiva)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 GENNAIO 2021

RUSSO ANDREA (MODENA) per atteggiamento irriguardoso verso un assistente arbitrale durante la gara (r.A.A.).

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per proteste verso l'arbitro durante la gara (r.IV uff.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BEDETTI DANIELE (VIS PESARO) per reiterate proteste verso l'arbitro durante la gara (r.IV uff.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIGNANELLI DANIELE (MODENA) perché, al termine della gara, tentava di colpire con pugni e schiaffi tesserati della squadra avversaria, impedito dall'intervento di dirigenti della società.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIORICO DANIELE (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SARAO MANUEL (CATANIA)

GRECO LEANDRO (SÜDTIROL )

MEUCCI MATTEO (LUCCHESE)

GIANDONATO MANUEL (OLBIA)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (TERAMO)

DIAKITE SALIM (TERAMO)