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Serie C, i parziali delle 17:30: il Vicenza vince sul Verona, Forlì corsaro ad Ascoli

Serie C, i parziali delle 17:30: il Vicenza vince sul Verona, Forlì corsaro ad AscoliTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 18:37Serie C
Alessandra Stefanelli

Solo due gare in programma oggi alle 17:30 in Serie C. Nel Girone A il Vicenza sta battendo per 2-1 il Novara: decisivi i gol di Rauti e Caferri, inutile la rete di Ledonne. Nel Girone B l’Ascoli si sta imponendo per 1-0 sul campo del Forlì. Di seguito i risultati parziali delle gare pomeridiane:

GIRONE A 
Vicenza-Novara 2-1
 9' rig. Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45+6' Caferri (V)

GIRONE B 
Forlì-Ascoli 0-1 
37' D'Uffizi

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Sabato 11 aprile
Vicenza-Novara 2-1 - IN CORSO
9' rig. Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45+6' Caferri (V)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Sabato 11 aprile
Forlì-Ascoli 0-1 - IN CORSO
37' D'Uffizi
Domenica 12 aprile
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio
Ore 12.30 – Ternana-Perugia
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 53*, Pineto 50*, Juventus Next Gen 48, Pianese 46*, Gubbio 44*, Ternana 44, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 35*, Sambenedettese 31*, Bra 31*, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 12 aprile
Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli
Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Siracusa
Ore 14.30 – Latina-Casarano
Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano
Ore 14.30 – Trapani-Salernitana
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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