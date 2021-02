Serie C, i risultati degli anticipi: poker del Sudtirol. Vincono Pro Patria e Casertana

Sono terminate le prime tre gare della 22^ giornata di Serie C in programma quest’oggi. Nel Girone A la Pro Patria si impone per 1-0 contro l’Olbia grazie a un calcio di rigore trasformato da Kolaj a inizio ripresa. Una vittoria che permette alla squadra lombarda di scavalcare Lecco e Juve U23 in classifica. Vittoria netta invece per il Sudtirol nel Girone B: gli altoatesini calano il poker contro il Matelica e allungano il passo in vetta pertandosi sul +4 rispetto a Perugia e Modena. Nel Girone C infine la Casertana batte 1-0 il Potenza scavalcando Palermo e Juve Stabia e agganciando la Turris.

Girone A

Pro Paria-Olbia 1-0 (53° rig. Kolaj)

Alessandria-Lecco 15:00

Giana Erminio-Novara 15:00

Grosseto-Lucchese 15:00

Pergolettese-Pistoiese 15:00

Pro Sesto-Albinoleffe 15:00

Livorno-Piacenza 17:30

Pro Vercelli-Renate 17:30

Como-Juventus U23 20:30

Girone B

Sudtirol-Matelica 4-2 (8° Voltan, 60° Beccaro, 62° Marchi, 74° Karic; 73°,90° Leonetti)

Fermana-Sambenedettese 15:00

Imolese-Feralpisalò 15:00

Legnago-Virtus Verona 15:00

Arezzo-Gubbio 17:30

Vis Pesaro-Ravenna 20:30

Girone C

Casertana-Potenza 1-0 (21° Rosso)

Paganese-Catanzaro 15:00

Palermo-Ternana 15:00

Vibonese-V. Francavilla 15:00

Viterbese-Turris 15:00

Bari-Cavese 17:30

Bisceglie-Avellino 20:30

Juve Stabia-Catania 20:30