Serie C, i risultati dei recuperi: solo pari per il Lecco. Vincono Cesena, Olbia e Potenza

Cinque le gare dei recuperi di Serie C giocate questo pomeriggio. Nel Girone A l’Olbia vince lo scontro diretto contro la Pistoiese e si porta a -4 (ma con tre gare in meno) dalla Pro Sesto dalla quota salvezza, mentre continua il momento no dei toscani giunti alla quinta sconfitta di fila. Nell’altra gara del girone pari fra Pergolettese e Lecco, un risultato che serve a poco a entrambe se non a muovere la classifica con gli ospiti che mancano il sorpasso sulla Pro Vercelli al terzo posto e i padroni di casa che restano appena fuori dalla zona play off.

Nel Girone B vittorie importanti in chiave play off per Mantova e Cesena: i virgiliani battono per 2-0 il fanalino di coda Ravenna e scavalcano Gubbio e Virtus Verona. Proprio gli egubini cadono sotto i colpi del Cesena che ora è ottavo.

Nel Girone C infine ennesima sconfitta della Cavese, sempre più ultima con appena 16 punti, che cede il passo in casa al Potenza.

Girone A

Olbia-Pistoiese 1-0

Pergolettese-Lecco 2-2

Girone B

Cesena-Gubbio 2-1

Ravenna-Mantova 0-2

Girone C

Cavese-Potenza 0-2