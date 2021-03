Serie C, i risultati del girone A: Pro Sesto corsara, pari nello scontro diretto Pro Vercelli-Como

E' in corso la trentesima giornata di Serie C. Tre le partite in programma alle 15 e appena terminate per quanto riguarda il girone A. Di seguito risultati e marcatori. Nello scontro diretto tra Pro Vercelli e Como, rispettivamente prima e seconda della classe, regna l'equilibrio e viene fuori un pareggio per 1-1. Parità - ma a reti bianche - anche tra Albinoleffe e Pro Patria. L'unico successo è quello della Pro Sesto, corsara sul campo della Lucchese e ora più lontana dalla zona rossa.

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

Lucchese-Pro Sesto 0-1 - 60' Bocic (P)

Pro Vercelli-Como 1-1 - 36' Gatto (C); 54' Comi (P)