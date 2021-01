Serie C, i risultati del pomeriggio: vincono Juve U23, Novara, Catania e Feralpisalò

Nel pomeriggio di Serie C, nel girone A è arrivata la vittoria per 3-2 della Juventus U23 contro la Giana Erminio. Bene anche il Novara che ha rifilato un 4-1 alla Lucchese e la Pistoiese che ha battuto 1-0 il Como. Nel Girone B la Feralpisalò ha sconfitto 2-1 il Matelica e il Perugia ha rifilato un 3-0 all'Arezzo. Nel Girone C 2-0 della Juve Stabia alla Vibonese e 3-0 dell'Avellino alla Viterbese mentre il Catania ha rifilato un 3-1 al Monopoli in rimonta.