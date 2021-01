Serie C, i risultati delle 17.30: Padova fermato dal Fano in casa, la Cavese vince e respira

Terminate le ultime due partite di Serie C in programma quest'oggi. La prima, inserita nel girone B, ha visto il pareggio interno del Padova, costretto in dieci uomini, contro il Fano: l'1-1 impedisce ai biancoscudati di accorciare come si deve sul Sudtirol, ancora lontano tre punti. Sempre in piena zona calda, invece, i marchigiani. Vince e respira nell'incontro del girone C la Cavese, che battendo 3-1 il Bisceglie accorcia proprio sui pugliesi e si riporta sotto alle altre contendenti per non retrocedere.