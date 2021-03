Serie C, i risultati delle ore 15.00: altro ko per il Palermo, successo di misura per la Juve U23

vedi letture

Tante partite in serie C giocate alle ore 15.00, ma soprattutto tanti risultati importanti per la classifica generale. Il Como vince la 18esima gara stagionale contro la Pro Sesto e rimane in testa al girone A. Sorride anche la Juventus U23 che trionfa di misura in casa del Grosseto, mentre il Piacenza perde anche contro la Pro Patria e resta in zona playout.

Due gare nel girone B con il pareggio tra Fano e Fermana (1-1 il risultato finale), mentre il Matelica vince il terzo match consecutivo battendo 5-1 il Legnago. Nel gruppo C il Palermo cade ancora: contro la Juve Stabia finisce 4-2. Vittoria netta per il Catania contro il Bisceglie (3-0), mentre la Ternana capolista non va oltre l’1-1 contro la Virtus Francavilla.

Girone A

Como - Pro Sesto 1-0

Giana Erminio - Livorno 1-0

Grosseto - Juventus U23 0-1

Pergolettese - Olbia 0-3

Pro Patria - Piacenza 3-0

Girone B

AJ Fano - Fermana 1-1

Matelica - Legnago 5-1

Girone C

Bisceglie - Catania 0-3

Palermo - Juve Stabia 2-4

Teramo - Catanzaro 0-0

Vibonese - Casertana 1-1

Virtus Francavilla - Ternana 1-1