Serie C, il Catania cade contro la Casertana. Il Renate vince 2-0 contro la Pro Sesto

Sono terminate le gare delle 12.30 in questa giornata di Serie C. Nel girone A la capolista Renate vince 2-0 contro la Pro Sesto: prima posizione per la compagine nerazzurra a +7 dal secondo posto. Nel girone C la Casertana si impone nella sfida interna contro il Catania: nonostante la disavventura vissuta in mattinata, i padroni di casa si sono imposti 3-2 grazie alle reti di Turchetta, Carillo e Cuppone. Inutili le reti messe a segno da Piccolo e Manneh. Gli etnei rimangono in settima posizione mentre i campani conquistano la quarta vittoria in campionato.