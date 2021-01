tmw Casertana, furto al "Pinto": rubate scarpe e divise da gioco, a rischio la gara col Catania

Furto nella notte allo stadio "Alberto Pinto" che ospita le gare interne della Casertana. A rischio la partita contro il Catania, in programma oggi alle 12.30. Dai primi accertamenti sarebbero state rubate le attrezzature necessarie per il regolare svolgimento della partita, come scarpe e tenute da gioco. Al momento nell’impianto ci sono le forze dell’ordine per le indagini.