Serie C, il Padova va ko in casa della Triestina. La Juventus U23 cade contro l'Alessandria

Sono terminate da poco le ultime due sfide di giornata in Serie C. Turno pasquale amarissimo per il Padova: la capolista del Girone B cade in casa della Triestina. Gli alabardati vincono 1-0 con la rete di Gomez a mezz'ora dalla fine. Nel Girone A, invece, l'Alessandria non sbaglia e continua la caccia alla vetta superando per 2-0 la Juventus U23 con la doppietta di Eusepi.