Serie C, rinviata Triestina-Virtus Verona. Il club veneto: "Non è una nostra decisione"

A seguito del rinvio della sfida playoff con la Triestina deciso dalla Lega Pro, con una nota la Virtus Verona ha tenuto a precisare quanto segue: "Non pensavamo servisse specificare determinate cose ma evidentemente, alla luce dei commenti improponibili che stiamo leggendo, ci preme chiarire come nessuna decisione può essere assunta volontariamente dalla Società Virtus Verona in merito alla partita inizialmente programmata per domani. C'è un'emergenza sanitaria in corso, di cui evidentemente siamo nostro malgrado vittime e della quale non abbiamo colpe specifiche (ammalarsi è una colpa?). Ogni decisione può essere assunta solo ed esclusivamente dall'autorità sanitaria. Sulle vicende del campo ci adegueremo a quanto verrà deciso dalle autorità competenti. Ribadiamo: eravamo e siamo a disposizione di tutti affinché venga individuata la migliore soluzione possibile ma pretendiamo rispetto per chi in questo momento è alle prese con problemi di salute".

Da ricordare come i veneti sono stati colpiti da sei casi Covid-19 all'interno del gruppo-squadra, tre di questi usciti dall'ultimo controllo. A seguito di ciò, l'Usll di Verona ha preso provvedimenti vietando difatto la trasferta in direzione Trieste al club rossoblu.