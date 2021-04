Serie C, risultati delle 15: pari del Como, la Ternana non si placa. Padova e Perugia sempre lì

vedi letture

Terminate qualche istante fa le partite delle ore 15 in Serie C. Nel girone A la capolista Como viene fermata sul pari interno dal Grosseto e rimane così a 4 punti di distanza dalla prima inseguitrice Alessandria. Male il Renate, che perde a Pistoia e fallisce l’occasione per rimettersi in scia. Nel girone B, invece, il Padova rimane in testa alla classifica, vincendo di misura in casa col Gubbio, e mantenendosi a 3 lunghezze di vantaggio sul Perugia, vincitore nella sfida con la Triestina. Sale il Modena, che vince a Fano, mentre con il rotondo successo interno sul Matelica il Carpi prova a mettersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa. Nel gruppo C, infine, continua a vincere e dominare la Ternana, cui basta solo un gol per avere la meglio sulla Turris. Consolida la sua posizione in zona playoff il Catania, che ne fa cinque al Potenza. Di seguito tutti i risultati delle 15.

GIRONE A

Como - Grosseto 2-2

Lucchese - Livorno 0-0

Olbia - Giana Erminio 0-0

Pistoiese - Renate 1-0

GIRONE B

Fano - Modena 0-1

Carpi - Matelica 4-1

Fermana - FeralpiSalò 1-4

Padova - Gubbio 1-0

Perugia - Triestina 2-1

Sambenedettese - Cesena 0-2

GIRONE C

Catania - Potenza 5-2

Monopoli - Paganese 3-1

Turris - Ternana 0-1