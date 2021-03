Serie C, si ferma il Como, Matelica show. Casertana ok al fotofinish

Si sta per chiudere la trentaduesima giornata di Serie C, che nel tardo pomeriggio di oggi vedeva in campo dodici squadre nei tre gironi. Nel Girone A si ferma il Lecco, che impatta 0-0 contro la Pro Sesto, mentre vince il Piacenza contro il Como grazie al gol di Corbari. Nel girone B è pari tra Arezzo e Imolese, mentre stravince per 5-1 il Matelica contro la Fermana. Nel girone C infine vittoria al fotofinish per la Casertana contro la Cavese, mentre vince in esterna la Virtus Francavilla, che batte il Teramo.

GIRONE A

Lecco-Pro Sesto 0-0

Piacenza-Como 1-0 (Corbari)

GIRONE B

Arezzo-Imolese 0-0

Matelica-Fermana 5-1 (Leonetti x2, Volpicelli x2, Moretti; Cais)