Ufficiale Sestri Levante, arriva Fedele per il centrocampo. Firma fino al termine della stagione

Lo avevamo anticipato, e ora arriva l'ufficialità. Perché, attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Sestri Levante "comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Matteo Fedele.

Il neo centrocampo corsaro, 32enne svizzero di Losanna, ha vestito le maglie di Sion e Grasshoppers Zurigo. Nell’estate del 2015 si trasferisce in prestito al Carpi e gioca solo 8 gare in Serie A perché fermato da un grave infortunio. L’anno dopo scende in Serie B per giocare col Bari (25 partite), poi Foggia e Cesena ancora in cadetteria. Nell’estate del 2018 lascia l’Italia per andare in Romania con l’Universitaea Craiova nella massima serie, poi in Francia al Valenciennes in Ligue 2, il ritorno ai rumeni del Craiova prima dell’esperienza nella Premier League maltese con Hamrun Spartans e Birkirkara.

Nella scorsa estate torna in Italia per indossare la casacca della squadra sarda dell’Atletico Uri in Serie D. Fedele ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025".