tmw Universitatea Craiova, in arrivo l'ex Bari e Foggia Matteo Fedele

Dopo la fine dell’avventura al Valenciennes in Francia per Matteo Fedele, ex centrocampista di Carpi, Bari, Foggia e Cesena, si avvicina un’avventura in Romania. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il classe 1992 sarebbe ad un passo dall’Universitatea Craiova.