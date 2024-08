Ufficiale Sestri Levante, rinforzo a centrocampo dal Bologna: ecco Rosetti in prestito

Nuovo innesto per il Sestri Levante in vista della prossima stagione, il club ligure ha infatti prelevato in prestito il centrocampista Rosetti dal Bologna. Questa la nota della società:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver trovato l’accordo con il Bologna per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Rosetti.

Il neo corsaro, leva 2005, nella passata stagione ha militato nella Primavera del Bologna. Passato dal Cesena al Bologna nel 2018, ha militato nell’Under 17 (con cui ha vinto lo scudetto nel 2022), nell’ Under 18 e nella Primavera dei felsinei".