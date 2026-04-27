Esclusiva TMW Foschi: "Il mio Renate una favola? Sì, ma organizzata. Possiamo stare in alto"

"Quello che abbiamo scritto, è un film che nasce due anni fa, quando sono tornato a Renate, dove c'era l'intenzione di sviluppare un progetto per fare grandi cose, chiaramente tenendo conto delle risorse economiche del club. Dove però non manca competenza da parte di tutti, è una società che ha molti pregi. E la crescita c'è stata, importante, lo scorso anno abbiamo fatto 60 punti e un quinto posto, questo anno 64 e un terzo posto: di questo sono contento. Soprattutto per i ragazzi": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il tecnico del Renate Luciano Foschi.

Che ha poi proseguito rispondendo a precisa domanda, ovvero perché i brianzoli - da anni ormai in pianta stabile ai playoff - fanno notizia se raggiungono un terzo posto già per altro raggiunto nella loro storia: "Il calcio è fatto così, le squadre che vincono a luglio son sempre le stesse, le blasonate e quelle che spendono, ma poi ci sono il campo e il contesto generale, fatto di tante componenti. Le gerarchie possono anche essere soverchiate. E noi vogliamo dimostrare sul campo che vogliamo esserci, ho ragazzi che hanno voglia di fare carriera, che si impegnano e lottano, e spero che dall'alto abbiano un occhio sulla meritocrazia. A ogni modo, sul campo, fa la voce grossa chi fa meglio, chi impara e chi cresce, oltre il blasone. Siamo una favola... sì, ma organizzata. E serve rispetto di chi lavora bene".

A proposito di lavoro, lunga sosta forse aumentata dal richiesta del Trapani che vuole il blocco di playoff e playout. Come lavorerete in questo periodo?

"Una domenica di sosta la faremo sicuramente, e infatti ci ritroveremo mercoledì per iniziare la preparazione, che sarà incentrata maggiormente sotto il punto di vista atletico, per avere una preparazione adeguata per migliorare la nostra condizione senza giocare: saranno allenamenti specifici su forza, potenza aerobica. D'altra parte, dopo, giocando ogni tre giorni, non ci si allenerà più, cambierà tutto lo schema. Se poi ci dovessero essere slittamenti, continueremo a lavorare al meglio, gestendoci".

Che obiettivi vi siete posti per questi spareggi?

"Non sono mai stato uno che parla di obiettivi, quelli vanno raggiunti, non dichiarati. Di sicuro ai playoff arriviamo da vincitori, è già importante esserci, poi vogliamo dimostrare di non essere lì per caso. Il Renate magari non lo considera nessuno ma i miei ragazzi vogliono dimostrare di essere all'altezza, lì, ai vertici, ci stiamo comodi".