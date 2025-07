Ufficiale Siracusa, volto nuovo in attacco: dal Sorrento arriva Giuseppe Guadagni

Rinforzo in attacco per il Siracusa, che ha acquistato dal Sorrento l'esterno destro Giuseppe Guadagni. Di seguito la nota del club aretuseo:

"Giuseppe Guadagni è un nuovo calciatore del Siracusa. Esterno offensivo classe 2001, arriva dal Sorrento e in carriera conta oltre 150 presenze in Serie C. Il calciatore arriverà in città nelle prossime ore e da domani sarà a disposizione di mister Turati".

Questa invece la nota del Sorrento

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver trasferito a titolo definitivo Giuseppe Guadagni al Siracusa Calcio 1924. A Giuseppe, che ha vestito la maglia rossonera in 30 circostanze nella passata stagione, il club rivolge un in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale".